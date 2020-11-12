وزيرة الاندماج النمساوية: لدينا خلايا إرهابية نائمة

أكدت سوزانا راب، وزيرة الاندماج في النمسا، أن بلادها تحترم كل الأديان وتريد التعاون مع أتباع كل الديانات من المعتدلين من أجل محاربة التطرف.

وقالت راب، في تصريحات اليوم، إنه "للأسف توجد خلايا نائمة للإرهاب فى البلاد"، مشيرة إلى "أن 300 شخص من النمسا أرادوا الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال السنوات القليلة الماضية، وقتل هناك 150 شخصا منهم، بينما عاد 150 شخصا آخرون، وتم اعتقال أغلبهم وللأسف تم إطلاق سراح البعض".

وأكدت الوزيرة استعداد بلادها للتعامل مع التهديدات المتطرفة، لافتة إلى أن أي إرهابي لابد أن يكون فى السجن مدى الحياة، وأنه يجب ضمان أمن المجتمع بنسبة مائة فى المائة.

وأضافت أنه تقرر إدخال طرق إلكترونية لرصد المتطرفين ومتابعة تحركاتهم؛ ومنها الأساور الإلكترونية.

وذكرت الوزيرة أنها تدرك حساسية قضية إغلاق المساجد التى يتردد عليها عناصر متطرفة ولذا يجري حاليا عمل حصر شامل ودقيق بما يضمن الكفاءة فى اتخاذ القرار فى المستقبل.

وحول مواقع التواصل الاجتماعي ودورها فى نشر الكراهية، قالت الوزيرة إن هناك إحجاما كبيرا عن اللجوء إلى الشرطة عندما تحدث اعتداءات الكراهية على الإنترنت، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة البلاغات فى هذا الشأن بشكل سريع من خلال موقع إلكتروني خاص بالوزارة.