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مستشار النمسا: سجن الإرهابيين مدى الحياة لا يخالف اتفاقية حقوق الإنسان

كورتس: كل جماعات الإسلام السياسي محظورة بموجب القانون الجنائي

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أ.ش.أ
11:11 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
المستشار النمساوي سباستيان كورتس

المستشار النمساوي سباستيان كورتس

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الحكومة بحثت في اجتماعها اليوم، مدى إمكانية حبس الإرهابيين مدى الحياة، وذلك لضمان عدم تكرار الهجوم الإرهابي الذي حدث في فيينا، يوم الاثنين قبل الماضي.

وقال كورتس، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الحكومة ناقشت بالفعل مجموعة من الإجراءات ضد الإرهاب، لافتا إلى أن الأشخاص المفرج عنهم في السابق سوف تجرى مراقبتهم إلكترونيًا، وأن كافة جماعات "الإسلام السياسي" محظورة بموجب القانون الجنائي.

وأشار كورتس إلى أن هذا التوجه الحكومي مقبول من كل الأحزاب، وبخاصة حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي، ويعتبر متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

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