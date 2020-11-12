رئيس التحرير

محمود مسلم

بايدن يتحدث مع بابا الفاتيكان ويثني على جهوده في تعزيز السلام العالمي

كتب:

أ.ش.أ
09:06 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
جو بايدن

جو بايدن

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الأخير تحدث اليوم، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيانٍ صادر عن الفريق، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن بايدن قدّم الشكر للبابا فرانسيس على "البركات والتهاني"، معرباً عن تقديره لجهوده في تعزيز "الروابط الإنسانية المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أن بايدن أعلن عن رغبته في العمل سوياً والتعاون في مجالات مثل رعاية المهمشين والفقراء، ومعالجة أزمة تغير المناخ، والترحيب ودمج المهاجرين واللاجئين في المجتمعات.

اقرأ المزيد:

ترامب يعرقل تسليم السلطة إلى بايدن بحجب رسائل وتقارير استخبارية

بايدن يبحث مع كوريا الجنوبية التعاون بشأن القضية النووية الشمالية

لافروف: لا نتوقع تغييرات كبيرة من واشنطن تجاه موسكو بعد بايدن

ترامب يحجب رسائل رؤساء العالم الموجهة إلى بايدن