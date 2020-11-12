ترامب يعرقل تسليم السلطة إلى بايدن بحجب رسائل وتقارير استخبارية

إجراء جديد اتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم، يثبت رفضه للاعتراف بنتائج الانتخابات الأمريكية 2020، والتي حسمها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بحصوله على أكثر من 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، حيث منعت إدارة ترامب الحالية الرئيس المنتخب من الإطلاع على عدد كبير من الرسائل بعثها إليه زعماء العالم.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من التقارير التي أشارت إلى منع إدارة بايدن من الإطلاع على التقارير الاستخبارية، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن نيوز" الأمريكية، اليوم، عن مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية.

وطبقا للعرف المتبع في الولايات المتحدة، تساند وزارة الخارجية الرئيس المنتخب في الاتصالات الخارجية، حيث أنها تتلقى الرسائل الدولية وترسلها إليه، ولكن الرسائل التي أرسلتها العديد من الدول في نهاية الأسبوع الماضي مازالت محتجزة، ولابد من سماح الإدارة الحالية للرئيس المنتخب برؤيتها، وفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية عن مسؤولين بالوزارة.

كما يجب على الإدارة المنتهية ولايتها إطلاع الإدارة الجديدة على الملفات التي تخص الأمن القومي والسياسية الخارجية وغيره، خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ 75يوما، ليتمكن الرئيس المنتخب من اتخاذ القرارات بناء على دراية جيدة.

ونتيجة لذلك، اتجهت إدارة بايدن للتواصل مع الحكومات الأجنبية دون تدخل من الخارجية الأمريكية، وأجرى بايدن اتصالات مع العديد من القادة الأجانب، منهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ولكن المكالمات تمت دون الدعم اللوجستي والترجمة التي توفرها الوزارة.

وكذلك اليوم، أجرى بايدن محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، وبحث مع طوكيو تعزيز التحالف الياباني-الأمريكي، والعمل لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ، فيما اتفق مع الرئيس الكوري على التعاون الوثيق لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

واتخذ بايدن خطوة أخرى كرئيس للبلاد بتعيين أحد الأفراد بـ"البيت الأبيض"، حيث أعلن، أمس، عن اختياره رون كلين، الذي عمل كمستشار وكبير لموظفي بايدن في فترة توليه منصب نائب الرئيس في فترة الرئيس السابق باراك أوباما، ليصبح كبير موظفي "البيت الأبيض"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطاني.

ووصف بايدن رون كلين بأن "خبرته عميقة ومتنوعة"، كما أضاف بايدن: "رون كان بالنسبة لي لا يقدر بثمن خلال فترة عملنا معا، والتي شملت إنقاذنا للاقتصاد الأمريكي من واحد من أكبر الانكماشات الاقتصادية 2009، كما تغلبنا على حالة الطوارئ الصحية في 2014"، وكان كلين ممن قدموا انتقادات حادة لترامب في تعامله مع الأزمة.

وكانت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية قررت، أمس، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرجر، أن السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%.

ورفعت حملة ترامب عدد من الدعاوى القضائية في أكثر من ولاية، للتشكيك في نزاهة الانتخابات في هذه الولايات، ورفعت الحملة دعوى في ولاية بنسلفانيا، لمنع التصديق على نتائج الانتخابات، كما هو الحال في ولاية جورجيا وأريزونا.

وتمثلت هذه الدعاوى في الإدعات المطروحة من الحملة دون دليل، في معاملة الناخبين بشكل مختلف اعتمادا على إذا كانوا صوتوا بالبريد أو الذهاب شخصيا لمراكز الاقتراع، إضافة إلى فرز مئات الآلاف بولاية فيلادفيا ومقاطعة إليجيني، دون حضور مراقبين جمهوريين.