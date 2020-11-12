بالصور.. سفارة فلسطين بالقاهرة تستقبل المعزين في صائب عريقات

استقبلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، المعزيّن من السفارات والمنظمات والهيئات الدولية، في القائد الوطني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المناضل الكبير صائب عريقات، الذي وافته المنية يوم 10 نوفمبر عن عمر يناهز 65 عاما.

واستقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر السفارة، المعزين بالفقيد الوطني.

حيث توافد جموع المعزين لتقديم واجب العزاء من ممثلي الرئاسة المصرية، ومؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الخارجية المصرية، والسفارات، والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في مصر .

وكان قد شيع جثمان الفقيد من مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر أمس الأربعاء، وشارك فى مراسم التشييع الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة، وشخصيات من فلسطينيي عام 1948، وأفراد عائلة الفقيد.

وألقى الرئيس والمشاركون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ووضع على نعشه اكليلا من الزهور، وذلك قبل أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى مسقط رأسه في مدينة أريحا.

وأعلن الرئيس الفلسطيني الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وتوفى عريقات، 65 عاما، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حيث رحل عريقات عن الدنيا قبل يوم واحد من ذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، الذي رافقه لسنوات طويلة، وكأن في موته إشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الاثنين.

وأصيب عريقات بالفيروس المستجد مطلع أكتوبر الماضي، ومع تدهور حالته الصحية نقل إلى مستشفى إسرائيلي، حيث توفى هناك من جراء مضاعفات المرض.