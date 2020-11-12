فاندام ينشر صورته من أمام الأهرامات.. ويرد على الجمهور: "ده هنيدي"

نشر الفنان العالمي فاندام، صورة له عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" معلقا: "مصر من 9 سنوات"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور المصري مع صورة فاندام، الذي رد على أغلب التعليقات.

وفي تعليق ساخر نشره أحد المتابعين على الصورة بإفيه من فيلم فول الصين العظيم: "هو الشرقاوي باعت لنا فاندام ولا ايه، حبيب مصر من جوا"، ليرد فاندام قائلا: "هذا لست أنا ولكنه محمد هنيدي".

وعلق متابع آخر قائلا: "بنحبك يا راجل يا جدع" ليرد فاندام: "لا أستطيع قراءة العربية، لكن يمكنني التعرف على كلمة "حب"، وهو شيء أقدره.. بحبك يا مصر.. شكرا جزيلا".

يذكر أنه في شهر أغسطس الماضي نشر الفنان العالمي جون كلود فان دام الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" والفيلم بعنوان Double ×2 Action، ومن المنتظر أن يتم طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة قريباً في دور العرض السينمائي.

وكانت أخر الأفلام التي شارك بها النجم فاندام كانت العام الماضي بمشاركته بالفيلم الأمريكي "We Die Young" وشاركه في بطولته ديفيد كاستنيدا، جاري بيدل وجوزيف لونج، والفيلم من تأليف وإخراج ليور جيلر.

وسرد الفيلم قصة صبي يدعى لوكاس يبلغ الرابعة عشر من عمره، وينخرط في حياة العصابات بواشنطن لكنه يقرر ألا يسلك شقيقه الأصغر صاحب العشر أعوام نفس الطريق، حتى تسنح فرصة كبيرة في اﻷفق له حينما يسكن في جواره محاربًا قادمًا من أفغانستان ويساعده.

والشهر الماضي نشرت فرقة "آرون" الفرنسية، مقطع فيديو جديد من بطولة الفنان العالمي جان كلود فان دام على الانترنت، وفي موقف سيارات وعلى شواطئ البحر، ظهر فان دام وهو يرقص في الفيديو الذي أخرجته ابنته.