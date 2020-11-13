نجل صاحبة فيديو "الزحف"لـ يحدث في مصر": الموضوع تهريج وكنا بنضحك

قالت فكرية مصطفى، صاحبة الفيديو الشهير بـ "فيديو الزحف"، إنها لم تغضب من أبنائها أبدًا، مشيرةً إلى أن ما أثير حول إهانة ابنها لها كان شائعات: "عمرهم ما زعلوني".

وأضافت الأم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "ابني الذي خرج من النيابة عمره 53 عامًا، وعلاقتنا والله ما فيها حاجة ولا زعل وعمرنا ما زعلنا وهم بيأكلوني ويشربوني وبيدفعوا لي الغالي والرخيص وبيودوني الدكتور".

من جانبه، قال سعيد غنيم، نجل السيدة صاحبة "فيديو الزحف"، إنه قال في النيابة "الحقيقة"، إذ يرجع عمر الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى عام بالضبط.

وأضاف: "الحاجة طلعت لي الدور الثالث وأنا الصغير في إخواتي وهي قاعدة عندي منذ عام 1994، منذ وفاة والدي رحمه الله، وبسبب الشيخوخة كان بتطلع الدور الثالث رغم إنها كانت قاعدة في الدور الأرضي عشان تشوف بنتي، وقلت لإخواتي إني هصور لهم ماما وهي طالعة الدور الثالث عشان يصدقوا لأنهم كانوا رافضين يصدقوا".

وتابع: "لما والدتي طلعت عندي، أختي طلعت لي لما ملقتهاش تحت، ولما أمي حاولت تنزل لوحدها على السلم ورفضت مساعدتنا فضلنا نضحك أنا وأختي على نزلتها ولما كنا بنتكلم كده كنا بنهزر وكانت بتضحك معانا.. ده كان موضوع تهريج، هو جه كده سبحان الله".

من جانبه رد الإعلامي شريف عامر قائلًا: "عندك ولاد؟! كلنا رايحين للسكة دي والشيخوخة والعجز؟! تتصور إن حد من بناتك يصورك صورة زي دي؟! وحتى لو تهريج ترضى حد يصوره لك؟! الست فكرية طبقت مثل أدعي على ابني وأقول أمين".