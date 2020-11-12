النيابة العامة: الأم في "فيديو الزحف" أكدت حسن رعاية ابنها لها

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل السيدة المسنة المجبرة على الزحف من قبل نجلها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة حقيقة المقطع المتداول بإساءة نجل سيدة مُسنَّة إليها إذ رصدت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، تداولًا واسعًا لمقطع يُظهر سيدة مسنة كأنها تُجبَّر على الزحف على أدراج عقار، واتهام نجلها بإجبارها على ذلك وإساءته إليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العا أمر بسرعة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة.

وتمكنت التحقيقات الأولية من تحديد السيدة ونجلها، فاستدعتهما "النيابة العامة" لسؤالهما فنفت السيدة اتهام نجلها بأيِّ شيء، مؤكدةً حُسنَ رعايته لها وإحسانَه إليها وإقامتَها معه منذ خمسة وعشرين عامًا، وأن المقطع صوَّره نجلُها لها في غضون سبتمبر عام 2019 خلال محاولتها بإرادتها الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى بذات العقار، وذلك ليرسله إلى شقيقته المقيمة خارج البلاد لتطمئن على حالتها، وقد أكد الابن ذات الأقوال منكرًا ما نُسب إليه من اتهام، نافيًا علمه بشخص من نشر المقطع، فأمرت "النيابة العامة" بإخلاء سبيله.