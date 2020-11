104 أفلام تشارك في الدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

أعلن الدكتور عزالدين شلح، رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي، والذي يقام بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية، أن لجنة المشاهدة المكونة من المخرج أشرف الهواري والمخرج مصطفى النبيه والمخرج صلاح طافش.

وتم الانتهاء من فرز الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة للمهرجان بمشاركة 104 أفلام من عشرين دولة "مصر، لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، السودان، العراق، الأردن، سلطنة عمان، اليمن، الإمارات، فرنسا، البرازيل، إيران، الهند، تركيا، الهند، البرازيل"، بالإضافة إلى فلسطين، والذي سوف ينطلق يوم الأحد بتاريخ 29 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر من مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

وذكرت اللجنة أن المهرجان استقبل عددا كبيرا من الأفلام، واستبعد ما لا يتوافق مع أهدافه، وذلك من كل الفئات، الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، كما استقبل عددا كبيرا من أفلام الهواة، وهذا يدلل على أن المهرجان يسير بالاتجاه الصحيح، ويلقى رواجاً بين السينمائيين، كما أن هناك عددا من الأفلام الحديثة والقوية المنافسة في الدورة الخامسة للمهرجان، أما الأفلام المشاركة فهي:

الأفلام الروائية الطويلة:

فيلم يوم أضعت ظلي للمخرجة سؤدد قعدان سوريا، من أجل القضية للمخرج حسن بنجلون المغرب، كتابة على الثلج إخراج رشيد مشهراوي فلسطين، فيلم إلى آخر الزمان إخراج ياسمين شويخ الجزائر، فيلم شارع حيفا إخراج مهند حيال العراق، فيلم لا أحد هناك إخراج أحمد مجدي مصر، فيلم بنزين إخراج سارة العبيدي تونس، دقات القدر للمخرج محمد اليونسي المغرب، هاملت ات بغداد دوت كوم للمخرج طه حسن الهاشمي العراق، فيلم مسافروا الحرب إخراج جود سعيد سوريا.

الأفلام الروائية القصيرة:

فيلم نافذة حمراء للمخرج حسين العكيلي العراق، فيلم خيمة 56 للمخرج سيف الدين نجيب سوريا، فيلم الزيارة للمخرج عمرو علي سوريا، فيلم الجبل الأحمر للمخرج كامل حرب لبنان، فيلم صلاة العشاء يوسف علاري الأمارات، فيلم للصبر حدود اخراج هشام عبدالخالق مصر، فيلم أخر سؤال للمخرج أحمد عبدالكريم مصر، فيلم تبادل اطلاق نار للمخرج عباس هاشم العراق، فيلم هدنة للمخرج صالح الخطايبة الأردن، فيلم الرمق الأخير إخراج حيدر خضير العراق، فيلم وحدي للمخرج أنيس عبسي تونس، فيلم كليوبترا إخراج هشام جمال مصر، فيلم نفوس مطمئنة للمخرج منير راضي العراق، فيلم مضى للمخرج أحمد الشمندي مصر، فيلم غزال إخراج أمجد عرفه فلسطين، فيلم الموجة الأخيرة للمخرج مصطفى فرماتي المغرب، فيلم صدع في الجدار للمخرج Hakan Unal تركيا، فيلم الشانطي إخراج محمد أوماعي المغرب، فيلم برزح للمخرج حسين حسام مصر، فيلم شعشع اخراج بسام المصري الأردن، فيلم السلام إخراج سريج عبدالمجيد الجزائر، فيلم قنسنت قبل الظهيرة للمخرج غيوم مانجي فرنسا، فيلم نوح للمخرج ابنوب يوسف مصر، فيلم الطشت للمخرج زيد شكر العراق، شارع السلام للمخرج محمود مصطفى مصر، فيلم أحد أوجه الإرهاب للمخرج ياسين حيدره اليمن، 21 نيسان للمخرج حسام جليلاتي سوريا، طيف الزمكان للمخرج كريم تجوات المغرب، قمر في المنزل اخراج دار خانه ايران، إفعل شيئا يا حامد للمخرج سيد عمر مصر، فيلم العصا للمخرجة فاطمة أكلاز المغرب، فيلم يكافح للمخرج مؤيد أبو أمونه فلسطين، فيلم اليس إخراج فيصل بن المغرب، فيلم " In the loving memory of" إخراج KK Mallick الهند، فيلم سيعود للمخرج يوسف محساس الجزائر، فيلم الحقيقة للمخرج أيمن العمريطي، فيلم صمت الأب للمخرجة مونيه الكومي المغرب، فيلم حورية إخراج أسامة عزي تونس.

الأفلام الوثائقية الطويلة:

فيلم خلف السياج للمخرجة تمارة أبو لبن فلسطين، فيلم ليلة النار للمخرج خالد شنة الجزائر، فيلم لا. نعم للمخرج محمود الجميني تونس، فيلم طريق شمال للمخرج تحسين محيسن فلسطين، فيلم قاهرة السعادة للمخرجة ندى إبراهيم مصر، تشرنوبيل إخراج Iara lee البرازيل، فيلم جولة في رأسي إخراج حسن فرحاني الجزائرالأفلام الوثائقية القصيرة:فيلم حلم الملح للمخرجة مروة كامل مصر، الذهب الأبيض للمخرج حميد بن سعيد العامري سلطنة عمان، من القمامة إلى الكنز للمخرجة يارا لي البرازيل، فيلم الكناوي.. ساجر النار للمخرج محمد توفيق العراق، سوبر داون للمخرج أسامة شعبان محمد مصر، الخان الأحمر للمخرجة أمنه أبو عرة فلسطين، أخر لقطة للمخرج سامي شحادة فلسطين، فيلم حكاية غرفة إخراج أيهاب مصطفى مصر، فيلم وعد للمخرج محمد شلودي فلسطين، فلسطين في الذاكرة إخراج محمد عيسى فلسطين، رحلة إلى كينيا إخراج إبراهيم سنوبي السودان، فيلم زمين خانه است إخراج نعمان نعوم تونس، فيلم هايكو اخراج منير صلاح العراق، فيلم الرتل للمخرج رائد سلمان العراق، النهاية للمخرج السيد مرسى مصر، فيلم Icarus إخراج سناء العلوي المغرب، فيلم آنا موجود للمخرج مصطفى خيبر المغرب.

أفلام الهواة:

فيلم عيشة أهلك إخراج أحمد حامد مصر، فيلم (منطقة ج ) إخراج صلاح أبو نعمة فلسطين، دلة قهوة إخراج ثائر العزة فلسطين، بلاستيك إخراج مروة سليمان الأردن، عمو الموت إخراج مارك محمود سوريا، مرة واحد إخراج محمد نقراشي مصر، فيلم ظلام ملون إخراج محمد أملعاب المغرب، فيلم اللعبة الأخيرة إخراج كريم الجوهري مصر، فيلم مسار حياة إخراج مصطفى وفيق مصر، فيلم حورية إخراج ايمان سابق مصر، فيلم أنا هنا للمخرجة منار الزهيري مصر، القفص للمخرج بلال طويل المغرب، فيلم تصويركم لم يحررنا إخراج مراد ميلود الجزائر، ليس خطئي للمخرج عصام الشهبوني المغرب، فيلم توشريت للمخرج عامر أبو حسيبه مصر، فيلم الحفرة للمخرج أحمد فؤاد مصر، حجر عقلى للمخرج سليمان رفاعي مصر، إعتذار ولكن للمخرج إسلام عبد الجواد مصر، عنا حوت للمخرج هيثم مغيربى تونس، فيلم بطل من مجاز للمخرج يحيى خليفة مصر، الخط الأحمر للمخرج قاسم غمكين العراق، فيلم بسكليت للمخرج فادي رمضان سوريا، الغارمين للمخرج طاهر الزهيري اليمن، فيلم حياة الفقراء إخراج ياسين الزقاقي المغرب، فيلم الطريق إخراج عبد المنعم قسوح المغرب، في، فوبيا للمخرج معاذ الهيرور المغرب، فيلم في الداخل اخراج كانكا الهند، فيلم إلى جدي إخراج عائشة بلحه فلسطين، فيلم روح اليفه إخراج محمد سرجان مصر، فيلم الوصية الأخيرة للمخرج محمد حسين دربندیخانی العراق، فيلم العملية للمخرج الطيب بنعبيد المغرب، فيلم ENCYCLIA للمخرج خيري الدين خلدون الجزائر، فيلم شقي ولا محتاج إخراج سوار الطرابلسي تونس، فيلم يوميات مواطن غلبان إخراج نضال الزاملي فلسطين.