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الوطن

"قضية القدس حية لن تموت".. رسالة مهرجان الفن والإبداع بالأزهر

منذ 22 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
"قضية القدس حية لن تموت".. رسالة مهرجان الفن والإبداع بالأزهر

الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف

اختتم مساء اليوم المهرجان الأول للفن والإبداع والذي نظمه الأزهر الشريف على مدار ثلاثة أيام متواصلة، شارك فيه طلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث الإسلامية.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن المهرجان قدم عدة رسائل هامة أولها، أن قضية القدس وفلسطين حية ولا تموت وأن الأزهر مستمر في تقديم فعاليات لنصرة قضية القدس وأبناء شعبها حتى تأخذ هذه القضية حلها العادل، والثانية أن الأزهر لا يعادي الفن والابداع، ويلامس مشكلات المجتمع والناس، ويقول للعاملين في المجال الفني أننا يمكن أن نتناغم معكم وتتناغمون معنا حتى نرتقي بالذوق العام، ويمكن أن نعمل معا وليس بيننا خلاف، والرسالة الثالثة هي التأكيد على أن الأزهر مواكب لعصره متمسك بتراثه وأصالته ولا يمكن أن ينفك عن دينه، وكتاب الله فيه الكثير من اللوحات الفنية التي تصف الأرض والجبال والسماء، وقد رأيتم الرسم والتصوير والأعمال اليدوية تعبر عن ثقافات مختلفة في المهرجان الأول للفن والإبداع.

وأضاف وكيل الأزهر، في ختام فعاليات مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أنه نظرا لضيق الوقت لم يتسع لعرض المزيد من العروض، و نعتذر لهم لعدم متابعة كافة الأعمال نظرا لانشغال الطلاب في الامتحانات، لافتا إلى أن المهرجان سيقام بشكل سنوي، وستكون الأعمال أكثر تعبيرا عن الواقع الذي نمر به.

وتابع وكيل الأزهر: "حرصت على الحضور في الأيام الثلاثة وتابعت ما عرضه طلاب من أكثر من 100 جنسية والذين اختتموا المهرجان وذلك يدل على أن المهرجان عالمي دون تميز، وقد استمتعنا بما قدم الطلاب من عروض مسرحية ومنها ما مس القضية الفلسطينية".

يأتي ذلك بناء على توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ودعوته بأن 2018 هو عام القدس.

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