مستشار "الاتصالات": مصر تقود مجال الرقمنة في المنطقة العربية وأفريقيا

قالت الدكتورة جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، إن تقدم مصر في التقرير وفقا لمؤسسة "أكسفورد إنسايد" الدولية بمعدل 55 مركزا، بعد أن كانت تحتل المركز 111 في عام 2019، جاء بعد وجود استراتيجية قوية بالدولة واندماج الفرق المختلفة للعمل، وسيدخل الاصطناعي في أي مجال توجد به بيانات، وسيتم استخدامه من أجل التنمية لتحقيق رؤية 2030، وتشمل مجالات الصناعة والصحة والري.

وأوضحت "رضوان"، في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "extra news"، أنه يوجد 33 مؤشرا استخدمتهم المؤسسة الدولية أبزرهم مدى وجود قواعد بيانات قومية دقيقة والبينة التحتية المتطورة على المستوى التكنولوجي، والحوكمة الخاصة بالجزء الأخلاقي، والقدرة الحكومية على التعامل مع المنظومة الرقمية.

وتابعت، التحول الرقمي ضروري لتطبيق الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات كبيرة وسيزيد الذكاء الاصطناعي من الشفافية والدقة للوصول إلى معدلات تنمية أعلى، وتقيم دول كثيرة فرص الاستثمار بناء على تواجد هذا الذكاء، مشيرة إلى أن مصر لديها دور إقليمي ريادي وتقود مجموعتي عمل على المستوى العربي والأفريقي والاتحاد الدولي للاتصالات، كما تستهدف مصر بناء القدرات الشبابية من خلال تدريب 46 ألف شابة وشابة على الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص عمل أكثر للشباب عن بعد.