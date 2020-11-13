رئيس لجنة كورونا: الصحة حددت الفئات التي ستحصل على مصل كورونا أولا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أنه تم تحديد الفئات الأولى بالحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن وزيرة الصحة والتي وصفها بأنها من أفضل وزراء الصحة على مر العصور، حددت الفئات الأولى بالحصول على مصل فيروس كورونا، لافتًا أنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض السرطانية، وأصحاب أمراض الصدر والحوامل والفرق الطبية في المستشفيات.

وأشار أن هذه الفئات هي أول فئات ستحصل على مصل فيروس كورونا مشيرًَا أن متوسط أعداد الوفيات في مصر أقل من المتوسط في جميع أنحاء العالم مؤكدًا أن نسب الوفيات والاصابات في مصر مقارنة بالعالم "نحن في نعمة".

وشدد "حسني"، على أن الإجراءات الاحترازية ستستمر في عام 2021، وأن 20% فقط من الشعب سيحصل على المصل، وأن الباقي سيتبع الإجراءات الاحترازية لحين الحصول على المصل، مؤكدًا أن مصر والأردن والإمارات والبحرين، يشاركون في دراسات للعقار الصيني وسيتم إنتاجه فور انتهاء الدراسات.