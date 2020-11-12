تاج الدين: مفيش مصري هياخد لقاح كورونا قبل التأكد من سلامته

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لم يجرَ الإعلان عن جاهزية أي لقاح للطرح في الأسواق حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن إصابات فيروس كورونا مازالت مستمرة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "وزارة الصحة تعلن أعداد الإصابات التي يجرى إبلاغها بها يوميا وليس هذا معنى إنهم الموجودين فقط، وهذا لا يعني أن وزارة الصحة تعلن أعدادا غير حقيقية، لكن المرض قد يصيب أشخاصًا ولا تظهر الأعراض عليهم وقد يصاب آخرون بأعراض بسيطة فيجب أن يستمر المواطنون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وتابع: "سنستمر في هذه الوقاية بصرف النظر عن وجود تطعيم من عدمه، والتطعيم له فوائد كثيرة لكنه ليس خط الدفاع الوحيد ضد كورونا، ويجب أن نستمر في الوقاية طالما الفيروس موجود في البيئة".

وأشار، إلى أن مصر أمنت 20% من احتياجات سكانها من لقاح كورونا، عبر الاستيراد من الخارج، بخلاف الإنتاج المحلي وعندها ستكون الدولة المصرية تمتلك حزمة من التطعيمات التي تستطيع استخدامها للوقاية من هذا المرض.

وواصل: "لازم نخلي بالنا من الخريف والشتاء حتى شهر مارس، ولا نتمنى حدوث أي طفرة والحل الوحيد لذكل هو الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومش هنقعد حاطين ايدينا على خدنا ونستنى التطعيم، لأننا مش هنستورد أي تطعيم قبل إجازته والتأكد من فاعليته ومفيش إنسان مصري هياخد التطعيم قبل التاكد بنسبة مليون% من هذا الكلام".