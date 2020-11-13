كومبارس الإخوان ماجد عبدالله.. من الفشل في مصر إلى الخيانة من الخارج

يواصل إعلاميو جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج التحريض وبث الأكاذيب، ومن بين هؤلاء ماجد عبدالله، الإخواني بقناة الشرق، والذي اتجهت إدارة القناة بقيادة الهارب أيمن نور مؤخرا لتصعيده، في ظل السياسة الجديدة التي تتبعها القناة بالتغيير، بعد الفضائح الجنسية التي طالت وجوه الصف الأول، وعلى رأسهم معتز مطر، المذيع بالقناة.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن الدور الذي يلعبه ماجد عبدالله في قناة الشرق، بجانب تكليفه بملف توجيه اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان بالخارج، التي تعمل على تحقيق أجندة الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أسند إليه مؤخرا ملف مهاجمة القيادة السياسية، والإعلاميين والصحفيين، من الوجوه المصرية البارزة المؤيدة للدولة وثورة 30 يونيو.

وقالت المصادر، إن ماجد عبدالله حصل على تكليفات بالتركيز على مهاجمة الوجوه الإعلامية المصرية.

ماجد عبدالله يهاجم مسلسل الاختيار.. ويشيد بمسلسل السلطان عبدالحميد

وكان الإعلامي الإخواني ماجد عبد الله، وصف مسلسل الاختيار الذي حقق نجاحا كبيرا ولقى حفاوة بالغة بين المصريين ، بـ"الفاشل" بحسب زعمه، وادعى أن الحلقة الأولى منه لم تحقق سوى 274 ألف مشاهدة فقط على موقع يوتيوب، وهو ما تنفيه أرقام المشاهدة الحقيقية غير المسبوقة داخل وخارج مصر، وحرص على مقارنته بالمسلسل التركي السلطان عبدالحميد، الذي يحيي وهم الخلافة العثمانية.

وتناسى "عبدالله" أن مسلسل الاختيار لم يعرض على اليوتيوب؛ إذ عرضته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة للمسلسل، حصريا عبر منصتها الخاصة، وهي "Watch it" وحقق نجاحا غير مسبوق سواء على المنصة أو القنوات التي أذاعت المسلسل.

ولم يكتف ماجد عبدالله بهذا الهجوم على المسلسل، فلقد واصل اتهاماته وتشويهه طول شهر رمضان، وادعى في إحدى حلقاته بقناة الشرق، أن المسلسل يريد تشويه الإسلام، وإلصاق تهمة الإرهاب به، رغم شهادة كثير من علماء الأزهر، أنه انتصر للإسلام الوسطي، الذي لا يعرف العنف ولا التطرف ولا الإرهاب، ولا القتل بغير حق، وكذلك فضح المتاجرين بالإسلام، والذين يتخذونه ستارا لأفعالهم الإجرامية.

وكشفت مصادر أن ماجد عبدالله أحد الذين فروا خارج البلاد بعد ثورة 30 يونيو، ويعمل حاليا لخدمة أجندة التنظيم الدولي للإخوان، ويتلقى تعليمات من الهارب أيمن نور، مدير القناة، إضافة إلى شخصية فلسطينية تلعب دورا بارزا في توجيه وإدارة المحتوى في القناة الإخوانية، بحسب المصادر.