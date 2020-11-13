الأربعاء.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف الفن المصري الحديث بعد تطويره

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة متحف الفن المصري الحديث بعد تطويره وتحديث العرض المتحفي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعدد من القيادات والمسؤولين والفنانين والصحفيين والإعلاميين.

وقالت وزيرة الثقافة: "حدث ثقافي كبير، فمتاحف الفنون هي الإرث الفني لبلادها، ويُقدم متحف الفن المصري الحديث صورة بانورامية للأعمال الإبداعية منذ بدايات القرن العشرين، وبإعادة إفتتاحه يستعيد المتحف جمهوره بكامل مساحته التي أُغلقت منذ 2010 وبعد أن تم إفتتاحه جزئياً في 2014 ليتم غلقه مرة أخرى بسبب فيروس كورونا فاستُغل الوقت في تسريع وتيرة الأعمال الجارية لنحتفل الآن بعودة الحياة لصرح ثقافي عظيم وعريق في المنطقة والعالم".

وأضاف خالد سرور، أنه يرى في إعادة افتتاح المتحف بعد تحديثه وتطويره حدثاً بارزاً يحمل في طياته رسالة مهمة تُعزز رغبة مصر الفتية للاضطلاع بدورها التاريخي على المحاور كافة واليوم تخرج للنور صفحات من التميز والريادة للفن التشكيلي المصري ومبدعيه.

يقع المتحف داخل حرم دار الأوبرا المصرية، ويعد من أهم وأبرز المتاحف في مصر، ويضم أعمالاً فنية متميزة من مختلف الأجيال، ومختلف الحقب الزمنية.

وتعود فكرة إنشاء متحف يضم روائع الفنون إلى عام 1927 بعدما نجح محمود خليل فى إقناع السراي بإصدار مرسوم ملكى بتشكيل لجنة استشارية لرعاية الفنون الجميلة، حيث أوصت اللجنة بإنشاء متحف الفن الحديث بالقاهرة، حيث يضم مقتنيات وزارة المعارف مما تقتنيه من صالون القاهرة السنوي، الذي تنظمه جمعية محبي الفنون الجميلة، وفي نفس العام تم تجميع الأعمال في قاعة صغيرة بمقر جمعية محبي الفنون الجميلة بشارع الجمهورية حالياً، ثم انتقلت إلى موقع متحف الشمع الذي أنشأه فؤاد عبدالملك سكرتير جمعية محبي الفنون الجميلة، ليصبح أول مبنى يحمل أسم متحف الفن الحديث بمصر.

ونقلت وزارة المعارف المتحف (حيث كان يتبعها قبل إنشاء وزارة للثقافة) إلى مقر آخر في شارع البستان، وذلك في فبراير 1963، ثم انتقل المتحف بعد ذلك إلى قصر الكونت "زغيب" بجوار قصر هدى شعراوي في شارع قصر النيل، وشغل المتحف 44 غرفة من القصر، بالإضافة إلى المدخل والممرات، وفي العام نفسه أُغلق المتحف حيث تم هدم مبناه العريق والمكتبة الملحقة به، وفي عام 1966 انتقلت المجموعة المصرية من مقتنيات المتحف إلى مقر مؤقت في فيلا إسماعيل أبوالفتوح بميدان فيني بالدقي، بينما انتقلت أعمال الأجانب إلى متحف الجزيرة للفنون، وفي عام 1983 تم تخصيص سراي 4 فى ساحة الأوبرا الجديدة لتكون مقراً جديداً ودائماً لمتحف الفن الحديث وهو المقر الحالي كأحد منابر الفنون والتنوير التابعة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية.