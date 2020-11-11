وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يسلمان جوائز مهرجان الموسيقى العربية

سلمت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء، والتى صاحبث الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والمهرجان، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى حفل ختام الفعاليات الذي أحياه أمير الطرب العربي النجم التونسى صابر الرباعي على المسرح النافورة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعلنت "عبد الدايم" سعادتها بنجاح هذه الدورة الاستثنائية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي أكدت أهمية الإبداع في السمو بالوجدان، وأشارت إلى أنها أحد أهم الأحداث الفنية التي نفذتها وزارة الثقافة خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن المهرجان حدث فني براق أثبت أن مصر ستظل بوابة الفنون والثقافة، ورمزاً للصمود في مواجهة التحديات، مضيفة أن إقامة المهرجان على مسرح النافورة الذي أُعد خصيصاً بشكل مبتكر ومميز أضاف مذاقاً جديداً للفعاليات التي ينتظرها الجمهور سنوياً.

ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز المسابقة، وقررت إقامة حفل لهم على المسرح الكبير ليتعرف الجمهور على مواهبهم، كما قدمت الشكر لكل من ساهم في نجاح الفعاليات.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا، أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حققت 4.5 مليون جنيه من خلال 29 حفلًا أقيمت على 6 مسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وحضرها 10 آلاف و500 مشاهد من 4 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الإلكتروني، وأضاف أن جوائز مسابقة الموسيقى والغناء المصاحبة حصل عليها 21 فائزًا، وبلغ إجمالي قيمتها المادية 490 ألف جنيه.

وشهد حفل الختام فيلماً تسجيلياً ضم عدداً من أهم لقطات ليالي المهرجان، تلاه فقرة موسيقية لعازف العود إسلام القصبجي وفرقته، قدم خلالها مجموعة من أهم ألحان الموسيقى العربية، منها "قديش كان فيه ناس"، و"خسارة"، و"بعت لي نظرة"، و"حبيبتى من ضفايرها"، و"مضناك"، و"بعيد عنك"، ومن مؤلفاته الخاصة "عشق" و"ذاكرة حلم".

وبرع النجم التونسى صابر الرباعى في نخبة مختارة من أعماله التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، منها "يا أغلى"، و"يا عسل"، و"طول حياتي"، و"شارع الغرام"، و"على نار"، و"عزة نفسي"، و"ياللي شارينا".

وشهد اليوم الختامي حفلًا للنجمة نادية مصطفى على مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وسبقها فاصل لفرقة الإنشاد الديني، فيما كما شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" فاصلاً بقيادة المايسترو محمد الموجي، تغني خلالها الفنان الكبير علي الحجار ومشاركة كل من مصطفي النجدي، وحنان عصام، وأحمد صبري، وعازف العود محمد عبدالفتاح.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، أقيم حفل للفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة كل من خالد عبدالغفار، وعفاف رضا، وسارة زكي، وسعيد عثمان، ويحيي عبدالحليم، وإسماعيل صادق.