بايدن يدرس تعيين هيلاري كلينتون كسفيرة لدى الأمم المتحدة

أفادت تقارير بأن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يفكر في تعيين وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كسفيرة لأمريكا لدى هيئة الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن شخصا مطلعا على الملف، كشف أنه تجري دراسة ترشيح كلينتون كخيار لتولي هذا المنصب، لأن ذلك "سيزيد من هيبة ومكانة الولايات المتحدة بعد فترة الرئيس دونالد ترامب"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجاءت أخبار ترشيح كلينتون لهذا المنصب، في الوقت الذي حاول فيه بايدن تغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة في العلاقات الخارجية. وقال: "أعلمهم أن أمريكا عادت. سنعود إلى اللعبة".

علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، على فوز المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن بالرئاسة، وخسارة ترامب على صفحتها على موقع "تويتر"، قائلة "إنها تذكرة صناعة التاريخ، ورفض لترامب، وصفحة جديدة لأمريكا، شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك، فصاعدًا معًا".

وأضافت "هيلاري": "قال الناخبون كلمتهم واختاروا بايدن ليكون رئيس أمريكا القادم".

يتابع "بايدن" القيام بمهام منصبه الجديد، مؤكدا "لا يوجد شئ يمكنه وقف انتقال السلطة"، وأعلن أمس الأول، تعيين رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، كما قام بتشكيل فريق عمل يضم 12 عضوا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أجرى الرئيس الجديد مكالمات الهاتفية مع عدد من رؤساء دول العالم والشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في مكالمة استمرت 14 دقيقة، ناقشا فيها التعاون الوثيق لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، كما تحدث مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.