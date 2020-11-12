عبدالمنعم سعيد: بايدن لن يستخدم القوة العسكرية إلا في حالات خاصة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن جو بايدن الرئيس الأمريكي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، يريد أن تكون أمريكا قائدة مرة أخرى، موضحًا أن أهم أولوياته هي الداخل الأمريكي، وهي إدارة أزمة فيروس كورونا، وأن يسترجع حالة الالتحام بين المؤسسات، مثل الكونجرس ومجلس الشيوخ، وإعادة توحيد التكتل الغربي، مرجحا ألا يستخدم بايدن القوة العسكرية إلا في حالات خاصة.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه دون التوافق بين الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي ستكون قدرة بايدن على التغيير ضعيفة، موضحًا أنه استفاد أخطاء دونالد ترامب، إذ أنه معبر عن المؤسسة الأمريكية حيث عمل فيها على مدار 47 سنة.

وتابع: "أن بايدن قد يجلب ميت رومني لوزارة الخارجية، وهو لديه خبرة قديمة وله رأي مستقل منذ أيام أوباما، كما أنه عقلاني ومختلف عن أوباما في أكثر من قضية".

وأشار، إلى أن ترامب كان يطلب أخلاقًا لا يتحلى بها، منوها بأن إرث ترامب سيشكل علامات استفهام أمام بايدن، وهناك العديد من القضايا التي بدأها ترامب ستشكل تحديا كبيرا أمام بايدن، مثل الملف النووي الإيراني.

ولفت إلى أن علاقة أمريكا بالصين تمثل تحديا أمام بايدن، موضحًا أنه ليس هناك أي تقرير صحي يدل على أن بايدن يعاني من أي أمراض، وأكد أنه رجل صلب وسياسي منظم جداً وعاش تجربة إنسانية مربكة.

وواصل: "سيعمل على إعادة بناء البنية الأساسية الأمريكية، خاصة أنها انهارت خلال العقد الأخير ووعد ترامب بإصلاحها لكنه لم يفعل شيئا، وعمومًا فإن أمريكا ستكون مشغولة بقضايا أخرى مثل قضية إيران وتركيا تشغله عن مصير لبنان وليبيا وسوريا، وبخاصة أن تركيا على طريق ملتهب مع اليونان، وباين لن يستخدم القوة العسكرية إلا في حالات خاصة".