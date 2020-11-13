عارفة عبد الرسول عن تعاونها مع محمد رمضان: "لي كل الفخر"

أعربت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن اعتزازها وفخرها لتعاونها مع الفنان محمد رمضان، في مسلسل "موسى" المُقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2021.

وقالت عارفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لي كل الفخر.. مبروك عليا والله وجودي مع كاست فخم كده".

وكان "رمضان"، قد أعلن عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بداية جلسات عمل مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2021.

ونشر عدة صور من جلسات عمل المسلسل، معلقًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا، جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021، المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح".

وكان طرح "رمضان" عبر حسابه على "فيس بوك"، بوسترًا مبدئيًا لمسلسل "موسى"، وعلق قائلا: "مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة".

يذكر أنّ مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان، وسيد رجب، ورياض الخولي، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وعارفة عبد الرسول، وصبري فواز وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول "موسى" الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولي والدته تربيته هو وأشقائه، لتتوفى في منتصف المسلسل ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وتنتظر الفنانة عارفة عبد الرسول، عرض فيلمها الجديد "الإنس والنمس"، حيث تُجسد دور والدة محمد هنيدي، ومن المُقرر طرحه بدور العرض قريبًا، وذلك بجانب عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" منتصف الشهر الجاري.

عارفة عبد الرسول، من مواليد حي الحضرة الواقع بمدينة اﻹسكندرية، تخصصت بشكل كبير في مجال الحكي على خشبات المسارح في مصر، وعملت في البداية من خلال إذاعة اﻹسكندرية خلال حقبة الثمانينات، ثم التحقت بفرقة الورشة المسرحية حيث قدمت أشهر عروضها الحكائية على اﻹطلاق "حكايات بنت البقال" التي أكسبتها شهرة واسعة في الأوساط الثقافية، وبجانب المسرح والحكي، شاركت في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية خاصة بعد انتقالها للعيش في مدينة القاهرة، منها: "موجة حارة"، و"بدون ذكر أسماء"، و"امبراطورية مين"، و"تحت الأرض".