عارفة عبد الرسول: بقالي فترة مفحوتة شغل.. ولقيت الطبطبة على البحر

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها لم تغضب من الانتقادات التي تعرضت لها، بعدما نشرت صورة وهي ترتدي المايوه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرةً إلى أنها معتادة على ارتياد الشواطئ لكونها مولودة في محافظة الإسكندرية.

وأضافت "عبد الرسول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "لقيت الطبطبة، لأني بحب البحر عشان أنا مولودة في الإسكندرية، وممكن أموت لو مقضتش الإجازة على البحر".

وتابعت، أن دعت لمن هاجموها وتنمروا عليها بأن يهديهم الله، لافتةً إلى أنها كانت ترتدي "مايوه" مكون من قطعتين وليس بكيني أو بوركيني: "حد سألني وقالي عيب على سنك تلبسي بكيني، وأنا بقالي مدة مفحوتة في الشغل، والإجازة جت بالصدفة وكنت هموت لو خلصت الأجازة من غير بحر".

وكانت الفنانة عارفة عبد الرسول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، كواليس تلك الصورة التي تصدرت محركات البحث، بأنها كانت تقضي إجازة قصيرة مع عدد من أصدقائها بمنطقة العين السخنة، والتي تم ترتيبها بشكل سريع ومفاجئ، بعد حزنها البالغ لعدم قدرتها على قضاء المصيف هذا العام.

وقالت "عارفة": "كنت هروح مرسى علم أنا وبنتي، بس حصلت ظروف ومعرفناش، وبقيت زعلانة جدا، لأني من عشاق الصيف بحكم إني إسكندرانية، وكنت مع أصدقائي واقترحوا إننا نروح نغير جو، فاتشجعت واتبسطت جدًا خصوصا أنَّه مكنش عندي تصوير وقتها وحسيتها طبطبة من ربنا.. علشان كدة كتبت لقيت الطبطة".

"مايوه" عارفة عبدالرسول، الذي جذب انتباه المتابعين، يعتبر أمرًا عاديًا بالنسبة لها، حيث أكّدت أنَّها منذ صغرها يحرص والدها على شراء "المايوهات" لها ولأشقائها سنويًا، موضحة أنَّها لم تكن ترتدي "بيكيني" وإنما "تيكيني"، أي الأشبه بالفستان القصير.

وتابعت: "المايو بتاعي بشورت، وكان الشاطئ فاضي والجو هادي وجميل وأنا مع صحابي، وليا اخواتي محجبين بيلبسوا البوركيني ولما بكون معاهم، احترامًا ليهم بنزل البحر ببلوزة وبنطلون.. ومش شايفة أن الموضوع فيه أزمة أو حاجة".

كما أبدت الفنانة عارفة عبدالرسول سعادتها الشديدة بقضائها يومين فيا لعين السخنة، الذين جددوا نشاطها وحيوتها ومكّنوها من الاستمتاع بالصيف قبل انتهائه، قائلة: "يارب دايمًا عاملين قلق كده".

وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبدالرسول في شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في مسلسل "رجالة البيت"، بينما تستكمل حاليًا مشاركتها بفيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي.