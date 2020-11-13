البرلمان العربي يبعث برقية تعزية لملك البحرين وولي العهد في وفاة رئيس الوزراء 

رفع صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية تعزية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين .

وقدَّم رئيس البرلمان العربي خالص مواساته وتعازيه لحضرة جلالة الملك وسمو ولي العهد ، مؤكداً أن المغفور له بإذن الله تعالى كرّس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وستظل إنجازاته ومسيرة عطائه شاهدة على تاريخه الوطني المُشرِّف الذي أكسبه المحبة في قلوب جميع البحرينيين.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي في برقيته الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد رحمه الله من أجل تنفيذ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي أحدث طفرة تنموية كبيرة تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات.

واختتم رئيس البرلمان العربي برقيته بالدعاء للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحريني الصبر والسلوان.