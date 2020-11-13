البرلمان العربي يبعث برقية تعزية لملك البحرين وولي العهد في وفاة رئيس الوزراء
كتب:
الوطن
10:42 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
رئيس البرلمان العربى
رفع صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية تعزية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين .
وقدَّم رئيس البرلمان العربي خالص مواساته وتعازيه لحضرة جلالة الملك وسمو ولي العهد ، مؤكداً أن المغفور له بإذن الله تعالى كرّس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وستظل إنجازاته ومسيرة عطائه شاهدة على تاريخه الوطني المُشرِّف الذي أكسبه المحبة في قلوب جميع البحرينيين.
وثمَّن رئيس البرلمان العربي في برقيته الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد رحمه الله من أجل تنفيذ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي أحدث طفرة تنموية كبيرة تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات.
واختتم رئيس البرلمان العربي برقيته بالدعاء للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحريني الصبر والسلوان.