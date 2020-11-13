مقتل 7 أشخاص في نورث كارولينا بسبب السيول

قالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم في نورث كارولينا بعدما اجتاحت السيول أنحاء من الولاية، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثور على ثلاث جثث وإجلاء حوالي ثلاثين شخصا، مشيرة إلى أن شخصا رابعا في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسرا، فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل، وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلا غرق في رولزفيل، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأعلن نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن خمس مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ أمس الخميس.

وتتعرض ولاية نورث كارولينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية "إيتا" حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمترا.