يعمل في قضية ضدهم.. 3 أشقاء يعتدون على محامي بالسويس أمام منزله

قررت النيابة العامة بالسويس، ضبط وإحضار ثلاثة أشقاء، اعتدوا على محامي، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة في أماكن مختلفة بالجسد؛ بسبب قضية يعمل عليها ضد الأشقاء.

ونقل المحامي أحمد سعيد بعد تعرضه للاعتداء إلى مستشفى السويس العام، وأكد التقرير الطبي إصابته في بجروح خطيرة بالوجه والبطن والظهر والقدم.

ونقله زملاؤه إلى مستشفى أخرى من أجل استكمال العلاج، وإجراء جراحة خاصة؛ بسبب إصاباته المتعددة بالجسد.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول محامي مصاب بجروح مختلفة بالجسد.

وحرر محضر بنقطة مستشفى السويس، ونقل المحضر إلى النيابة العامة بالسويس، للتحقيق في القضية.

وقال المحامي أحمد سعيد: "تعرضت للاعتداء من ثلاثة أشقاء أمام منزلي بحي السويس، خلال خروجي من المنزل متوجها إلى سيارتي، واعتدوا علي بأسلحة بيضاء بالوجه والظهر والبطن والقدم، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى العام بالسويس".

وأكد "سعيد": "أدليت بأقوالي في المحضر، وأن الأشقاء الثلاثة من قاموا بالاعتداء؛ لأني أقوم بالعمل في قضية ضدهم، لأنهم متهمين بإشعال النيران في منزل، وحاولوا الانتقام من شخصي بضربي"، مضيفا: "أجري حاليا عمليات جراحية بالمستشفى بسبب الإصابات، بعد قيام زملائي بنقلي من المستشفى العام، وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة،ة متابعا: "أريد فقط ضبط الجناة".