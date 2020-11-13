كبير "خبراء الأمراض" بأمريكا يبشر بـ لقاح جديد: نحن على الأعتاب

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن بلاده على أعتاب الموافقة على لقاح جديد ضد "كوفيد-19"، بعد أيام من الإعلان الذي كشفت عنه شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه عن لقاح آخر يتم تطويره في الولايات المتحدة من قبل شركة موديرنا، أكد فاوتشي أنه قد يتم الإعلان قريبا عن نتائج مشابهة لتلك التي أعلنت عنها "فايزر"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح قائلا: نتائج اللقاح الجديد "على وشك الإعلان عنها قريبا جدا".

وكانت شركة موديرنا قد قالت مؤخرا إنها اقتربت من تحقيق نتائج التجارب التي من شأنها أن تسمح لها بالحصول على تصريح من المنظمين الأمريكيين.

على الصعيد العالمي، هناك العديد من لقاحات "كوفيد-19" في مراحل مختلفة من التطوير، وتشمل هذه التجارب على نطاق واسع في الهند والولايات المتحدة والصين وروسيا.

وفي وقت سابق، رحبت منظمة الصحة العالمية، بالنتائج التي أعلنتها شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن "يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

وكانت شركة "موديرنا"، قد أعلنت في سبتمبر، إنها تهدف لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا مع نهاية العام الجاري.

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 153 ألفا و496 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار الـ24 ساعة السابقة، في أعلى حصيلة إصابة يومية منذ بدء الجائحة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن اليوم هو العاشر على التوالي الذي تتخطى فيه أعداد الإصابات الـ100 ألف إصابة، كما تم تسجيل 919 حالة وفاة متأثرة بالفيروس على الأقل على مدار ال24 ساعة الماضية.

يذكر أنه بلغ إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين و552 ألفا و821 حالة، فضلا عن 242 ألفا و423 حالة وفاة على الأقل، وفقا لما أعلنته جونز هوبكنز.