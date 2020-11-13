تحركات بريطانية ومطالبات أمريكية للجم إرهاب النظام القطري

يفرض الملف القطري نفسه بقوة على طاولة الإدارة الأمريكية وسط ضغوط بضرورة النظر في ممارسات النظام القطري، وإن كان البعض ربما يرى ثمة ارتياحاً لدى نظام تميم بن حمد الإجرامي حيال التعامل مع إدارة أمريكية ديمقراطية.

وناقش إريك ميندل مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط بواشنطن بعض الأمور التي يجب أن تكون أولويات لدى الرئيس الأمريكي المنخب جو بايدن في سياساته الخارجية.

ودعا "ميندل"، في مقال نشر بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أمس "بايدن" إلى ضرورة إعادة تقييم العلاقة مع قطر، والنظر في سياسة الرئيس المنتهية ولايته دونالك ترامب بشأن جعل "الدوحة" أكبر حليف لـ"واشنطن" من خارج حلف شمال الأطلنطي "ناتو".

وقال "ميندل"، إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة "العديد" في قطر، إلا أن الأخيرة في احتياج أكثر لـ"واشنطن"، وذلك لحمايتها من الإيرانيين وتوسعاتهم حيث تتشارك "طهران" مع قطر في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، مضيفا: "يجب أن يكون هدف الرئيس القادم تقريب قطر من الغرب وإبعادها عن إيران".

ولفت الكاتب إلى أن هناك ديناميكية واقعية في الشرق الأوسط، وهي أن صعود الإسلام السياسي ممثلا في قطر وتركيا وإيران يعمل على تقويض المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي فإن السياسة الخارجية الفعالية تتطلب الاعتراف بهذا الواقع الجديد.

واعتبر "ميندل" أن قرار تخفيض "ترامب" عدد القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة كان قرارا خاطئا خصوصا في سوريا والعراق، مشددا على أن ذلك القرار يصب لمصلحة إيران أكثر، فلا تزال الولايات المتحدة لديها مصالح كبيرة هناك، وبالتالي تحتاج إلى التواجد عسكريا لكت لا يعني ذلك التدخل العسكري.

وفي سياق آخر، انضم 300 شخص للدعوى القضائية المقامة ضد بنك الدوحة القطري في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس، في إطار قضية تتعلق بتمويل الدوحة للإرهاب، ودعم جماعات مسلحة متطرفة في سوريا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن محامي المدعين في قضية تمويل بنك الدوحة لجبهة النصرة الإرهابية في سوريا، قوله إن "أكثر من 300 آخرين سينضمون للدعوى المقامة ضد البنك القطري".

وفتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.