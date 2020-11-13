واشنطن تدعو إلى خفض فوري للتصعيد في تيجراي بإثيوبيا بعد مقتل مدنيين

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى خفض فوري للتصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي بعد مقتل مدنيين، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، حذرت من أن الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا، قد يخرج عن السيطرة تماما إذا واصلت القوات الإقليمية في الإقليم وقوات الحكومة الإثيوبية السير على طريق الصراع، مؤكدة أنه سيؤدي إلى خسائر فادحة ودمار كبير، فضلا عن نزوح جماعي داخل إثيوبيا وعبر الحدود إلى الدول المجاورة.

وأعربت المفوضة الأممية، في بيان لها اليوم، بجنيف، عن قلقها المتزايد تجاه الوضع المتدهور بسرعة في منطقة تيجراي الإثيوبية، وذلك وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي في بلدة ماي كادرا، داعية إلى إجراء تحقيق كامل في المزاعم بشأن عمليات قتل جماعي في منطقة ماي كادرا جنوب غرب تيجراي، والتي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية ولم يتم التحقق منها بشكل كامل.

وقالت "باشليه"، إنه إذا تم التأكد من أن أحد أطراف القتال الحالي قد نفذ ذلك عمدا فإن عمليات قتل المدنيين هذه سترتقي إلى جرائم حرب، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة كاملة عما حدث، مشددة على أن الأولوية الأولى حاليا تكون وقف القتال ومنع حدوث أي فظائع أخرى.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن أكثر من ثمانية آلاف إثيوبي، فروا من الصراع في منطقة تيجراي الشمالية، إلى السودان، في غضون 48 ساعة.

وجاء في التقرير أن ستة آلاف لجأوا إلى ولاية القضارف، ونحو 1100 إلى منطقة كسلا، وكلاهما تقعان في شرق السودان، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال مسؤولون محليون، إن 1500 لاجئ آخر وصلوا إلى السودان الثلاثاء الماضي.

وصرحت السلطات، بأن ما يصل إلى 200 ألف لاجئ يمكن أن يتدفقوا إلى السودان لفرارهم من الصراع الدامي في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا.