إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في إقليم تيجراي

أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في إقليم تيجراي شمالي البلاد، بعد أن أمر رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش بمواجهة الحكومة الإقليمية، قائلًا إنها نفذت هجومًا مميتًا على قاعدة عسكرية خلال الليل.

وتأتي حال الطوارئ التي استمرت ستة أشهر في أعقاب تصريح مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد بأن "الخط الأحمر الأخير قد تم تجاوزه"، مع ما تردد عن الهجوم الذي شنته جبهة تحرير شعب تيجراي المسلحة جيدًا.

وأثارت التصريحات على الفور مخاوف من أن واحدة من أكثر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان قد تنغمس في الحرب مرة أخرى. هذا من شأنه أن يرسل موجة صدمة عبر القرن الأفريقي وما وراءه.

وجاء في البيان الجديد لمجلس الوزراء الاتحادي أن "الأنشطة غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيغراي الوطنية الإقليمية تعرض للخطر الدستور والنظام الدستوري والسلام والأمن العامين، وتهدد بشكل خاص سيادة البلاد".