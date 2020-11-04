رئيس التحرير

محمود مسلم

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في إقليم تيجراي

كتب:

وكالات
11:13 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
آبى أحمد

آبى أحمد

أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في إقليم تيجراي شمالي البلاد، بعد أن أمر رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش بمواجهة الحكومة الإقليمية، قائلًا إنها نفذت هجومًا مميتًا على قاعدة عسكرية خلال الليل.

وتأتي حال الطوارئ التي استمرت ستة أشهر في أعقاب تصريح مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد بأن "الخط الأحمر الأخير قد تم تجاوزه"، مع ما تردد عن الهجوم الذي شنته جبهة تحرير شعب تيجراي المسلحة جيدًا.

وأثارت التصريحات على الفور مخاوف من أن واحدة من أكثر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان قد تنغمس في الحرب مرة أخرى. هذا من شأنه أن يرسل موجة صدمة عبر القرن الأفريقي وما وراءه.

وجاء في البيان الجديد لمجلس الوزراء الاتحادي أن "الأنشطة غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيغراي الوطنية الإقليمية تعرض للخطر الدستور والنظام الدستوري والسلام والأمن العامين، وتهدد بشكل خاص سيادة البلاد".

اقرأ المزيد:

عاجل..رئيس وزراء إثيوبيا يعزل وزير الدفاع

إريتريا: الاتفاق الذى منح رئيس وزراء إثيوبيا نوبل لم يحقق توقعاتنا

وزير الري متعجباً: هل تدفع أثيوبيا رسوم "السحب الممطرة" للدول التي تمر عليها؟

وزير الري الأسبق: أثيوبيا تمارس نوعا من الجعجعة السياسية لإرضاء الدخل

مصطفى الفقي: بعض الأشقاء دعموا أثيوبيا لبناء السد "بسبب وبدون سبب"