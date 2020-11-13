مدير مرصد الإفتاء: مهمتنا منع تجنيد التنظيمات الإرهابية للشباب

قال الدكتور حسن محمد مدير مرصد الفتاوى التكفيرية والأفكار المتطرفة، إن مرصد دار الإفتاء المصرية، هو أول مرصد عربي معني بمواجهة وتفنيد كل الفتاوى والأقاويل التكفيرية الصادرة عن الجماعات الإرهابية داخل وخارج مصر، حيث أنشئ في باكورة عام 2014، وحتى الآن، فإنه قدم مجموعة من المشروعات والأعمال التي تدور حول الرد على الجماعات التكفيرية، وتفنيد كل أقوالهم، وفضح أجنداتهم، وتعرية كل هذه التنظيمات أمام الرأي العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن المرصد يعمل على منع تجنيد هذه التنظيمات الإرهابية للشباب وبعض من ينطلي عليهم الدعايات المتطرفة التي تطلقها هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن عمل المرصد يبدأ من عملية الرصد، حيث يرصد كل الأقوال والتصريحات ومقاطع الفيديو والفتاوى التي تحض بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف، سواء شاركت فيها دول أو تنظيمات إرهابية أو شركات عابرة أو حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع: "نعمل على رصد تصريحاتهم وإصداراتهم، ونحلل ونفند من خلالها من كل الجوانب الشرعية، حيث إن هذه الجماعات تقوم باجتزاء مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لوضعها في سياقات أخرى تعبر عن مدلولات مختلفة عن مدلولاتها الحقيقية".