خبير: الحوادث انخفضت بنسبة 24% بسبب تطوير الطرق

قال حسن مهدي، استشاري الطرق والنقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع سير أعمال المشروعات القومية بشكل دوري، وهي تهدف إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة، و تمس حياة المواطن اليومية.

وأضاف "مهدي"، في مداخلة مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المحاور التي تفقدها الرئيس اليوم الجمعة، لها أهمية كبيرة ومنها المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أن تطوير شبكة الطرق في مصر الجديدة، ومنطقة المطرية التي تعاني من حجم تكدسات كبيرة، وأصبح حاليا الوصول إليها أسهل كثيرا، وهذا يقلل معدلات الحوادث، والتي انخفضت بالفعل لنسبة 24% بسبب تحسين الطرق.

وتابع استشاري الطرق والنقل، أن الدولة كانت تتعامل مع مشكلة الطرق قبل 2014 بمسكنات، ولكن الدولة حاليا تعمل بمخططات وهذا له دور مهم على حياة المواطن، وكل محور يتم تطويره له هدف تنموي سواء تيسير الحركة على المواطن، بالإضافة إلى تخفيف الكثافات السكانية، لأننا كنا نعيش فقط على 7% من أراضي مصر، وحاليا نبني مدن جديدة ويجب إنشاء شبكة نقل جيدة للربط بينها، وهذا ليس بمعزل عن تنمية شبكة النقل القديمة، ومصر تسير وفق خطة متكاملة للتيسير على المواطن، وتحقيق جودة أفضل في الحياة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتابع الرئيس السيسي سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى، كما تفقد محور روض الفرج مرورا بمحور تحيا مصر الذي يربط غرب القاهرة بشرقها.

واطلع الرئيس على أعمال تطوير محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى.

وتفقد الرئيس كذلك محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكي، والطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

وتوقف الرئيس للحديث مع المسؤولين والعاملين بتلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الانشائية، مؤكدا دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة لتطوير المحاور المرورية لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل أحياء القاهرة ذاتها.