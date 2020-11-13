ياسر الجالس: مصنع الألومنيوم لم يخسر.. وحقق 5 مليارات جنيه أرباحا

قال ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بمصنع الألومنيوم في نجع حمادي، إن الشركة من أهم قلاع الصناعة في مصر، وهي الملاذ الوحيد بعيدا عن الفتن والدمار والدم، وسوف يحافظون عليها بكل قوة، وهي لم تواجه أي خسائر منذ إنشائها حتى الآن، وحققت أرباحا وصلت إلى 5 مليارات جنيه في السنوات الأخيرة.

وأضاف "الجالس"، في مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن المشكلة هي ارتفاع فاتورة الكهرباء من 3.5 مليارات جنيه، حتى 5.5 مليارات جنيه، موضحا أن العام الماضي حققت أرباحا تصل لـ5 مليارات جنيه، ومن غير المعقول أن تخسر هذا العام.

وتابع رئيس اللجنة النقابية بمصنع الألومنيوم في نجع حمادي، أن العمال في الشركة يواصلون العمل ليل نهار، دون كلل أو ملل، وعدد العمال من سنوات كان أكثر من 10 آلاف عامل، وينتجون 180 ألف طن سنويا، وزاد الإنتاج لـ320 ألف طن سنويا، رغم تقليل عدد العمال إلى أقل من 5 آلاف عامل.

وشدد على رغبتهم في زيادة الإنتاج مرة أخرى، والشركة لم تخسر أبدا، وينتظرون الأرباح والمكافأة من العام إلى العام، مشيرا إلى أنه تم تعليق وإنهاء الاعتصام، الذي كانوا بدأوه.

وفي وقت سابق، ناشد الإعلامي مصطفى بكري، وزير قطاع الأعمال، أن يذهب إلى مصنع الألومنيوم لمعرفة ما يحدث هناك، وحل مشاكل العمال.

وقال "بكري" إن المصنع استراتيجي، ويجب أن نرى المشاكل ونعمل على حل الأزمة، لافتا إلى أن عمال الألومنيوم بنجع حمادي دخلوا في اعتصام مفتوح عقب انتهاء العمل لهم، وطالبوا بصرف الأرباح السنوية والمكافآت الخاصة بهم.

وأشار الإعلامي إلى أن العاملين أغلقوا البوابات ومنعوا خروج العاملين، مشيرا إلى أنه تم السماح للعاملين فقط بالدخول من البوابات للمشاركة في الاعتصام.