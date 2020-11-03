جامعة جنوب الوادي تنظم قافلتين صحية وزراعية في نجع حمادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة توعية صحية بنجع حمادي وأخرى زراعية بأبي تشت، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم عددا من القوافل الصحية والزراعية بمركزي نجع حمادي وأبي تشت شمال محافظة قنا.

ولفت نصاري إلى أن القافلة الصحية قامت بتوعية المواطنين صحياً حول طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والطرق السليمة التي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالفيروس دون نقل العدوى لباقي أسرة المصاب.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه جرى توعية المواطنين بالقرية حول طرق الوقاية من فيروس التهاب الكبد الوبائي بجميع درجاته، وسبل العلاج المتاحة في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأوضحت الدكتورة أسماء محمد المدرس بكلية التمريض بالجامعة، أن القافلة التوعوية تطرقت إلى تعريف المواطنين بالإسعافات الأولية للحروق وأنواع الحروق وطرق الوقاية منها والعلاج السليم في حالة التعرض لها.

وذكر الدكتور عاطف محمد سليم أستاذ مساعد بقسم الإنتاج الحيواني بالجامعة، أنه جرى تنظيم قافلة توعوية في الإرشاد الزراعي بقرية الحبيلات الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز بأبي تشت تناولت طرق التغذية الزراعية السليمة للإنتاج الحيواني، وإنشاء مزارع التسمين حيث جرى عقد حوار مفتوح مع عدد من المزارعين وأصحاب مزارع الماشية وإفادتهم بالمعلومات الصحيحة عن طرق تربية الحيوان والعناية به والوقاية من الأمراض المختلفة.

وشارك في القافلة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي وكليات الطب والزراعة والطب البيطري.