عاجل.. بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج.

ونشرت بسمة "استوري" عبر صفحتها على إنستجرام قالت فيها: "لكل الناس اللى بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

كان "حسني" قد أعلن خبر زواجه من بسمة في الساعات الأولى من صباح الخميس 30 أغسطس 2012، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وكتب تامر في الفيديو لمحبيه أن قصة الحب بدأت بينه وبين زوجته كعلاقة عمل تحولت لصداقة ثم حب.