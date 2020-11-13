جلسات الحوار الليبي في تونس تتوافق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء اليوم، إن جلسات الحوار الليبي في تونس توافقت على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وانطلق الاثنين الماضي ملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت شعار "ليبيا أولاً"، بمشاركة 75 شخصية ليبية، في ضاحية قمرت قرب العاصمة التونسية، سط تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء.

وناقش الممثلون عن فرقاء النزاع الليبي خارطة طريق أممية لتنظيم انتخابات توافقية سيقدمها في أول جلسة عمل من الحوار الليبي وسطاء مفاوضين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق مصدر في البعثة الأممية.

إلى ذلك أوضح المصدر أن "مسهلين من البعثة التي تتولى تسيير المفاوضات سيقدمون أفكاراً ومسودة خارطة طريق لتنظيم انتخابات"، حسب قناة العربية.

وتتصدر أجندة الحوار الليبي في تونس ترجمة التفاهمات العسكرية الأخيرة لاتفاق سياسي وتثبيت وقف طويل لإطلاق النار واختيار سلطة مؤقتة تدير مرحلة انتقالية قصيرة وتحديد الرزنامة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية وتكريس المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء الانقسام المؤسسي والفوضى الأمنية والإرهاب.