السيسي: الحل السياسي في ليبيا السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ جددت مصر دعمها لمبدأ الحل الشامل والعادل للقضية القبرصية استنادًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمّ التطرف لتأثير الوضع الليبي على كامل الجوار، مشددين على أنَّ شمولية الحل السياسي في ليبيا هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء اليوناني هامش القمة المصرية اليونانية، أنَّه تمَّ الاتفاق أيضًا على الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالوضع في ليبيا، وخلاصات مسار برلين، وإعلان القاهرة، وبالأخص فيما يتعلق بتوحيد الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وإعادة توحيد المؤسسات الدولة، وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها عبر نقل المقاتلين الإرهابيين والأجانب والسلاح للميلشيات المتطرفة.

وتابع أنَّه تمّ الاتفاق أيضًا على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهد الدولي لمجابهة خطر الإرهاب بما في ذلك، التصدي للدول الداعمة له، وانتهاك سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول، والتي تنتهك قرارات مجلس الأمن بدعم تلك الجماعات بالتدريب والتمويل والتسليح، وتوفير الملاذ الأمن لهم، واستخدام المنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب.