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محمود مسلم

سياسى تركي: نظام أردوغان سيرحل وتوقعات بإجراء انتخابات مبكرة

شنر: اضطرابات ضخمة داخل الحكومة مع انهيار اقتصاد البلاد

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أ.ش.أ
10:24 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد نائب مدينة قونيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي عبداللطيف شنر، رحيل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، واحتمالية إجراء انتخابات مبكرة.

ووفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن" الإخباري المعني بالشأن التركي، قال شنر: "ليس لدي أدنى شك في أن النظام الحاكم سيتغير، هناك اضطرابات ضخمة داخل الحكومة، ومع هذه الاضطرابات واختلال التوازن، فمن الممكن أن نجد أنفسنا أمام الانتخابات المبكرة".

وتابع: "السياسة الداخلية والخارجية في وضع صعب للغاية قد يفرض إجراء انتخابات مبكرة، ولكن قرار الانتخابات أصبح صعبًا على المعارضة مع التغيير الدستوري الجديد في 16 أبريل، إلا أن الظروف تتحسن باستمرار لصالح المعارضة".

وأضاف: "أردوغان يمكن أن يتخذ قرار الانتخابات بمفرده، وعندما تسوء الظروف لا تبقى فرصة للنظام الحاكم لأن يبقى على قيد الحياة، حيث الاقتصاد في مأزق دائم ومدفوعات ديون البلاد ومديونية العملات الأجنبية مرتفعة للغاية، والسوق بحاجة إلى عملة أجنبية".

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