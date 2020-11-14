اليوم.. نظر دعوى إلزام الأزهر والكنيسة بمحو أمية 10 أشخاص

تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحام، والتي طالب فيها بإلزام كل رجل مسلم أو مسيحي بمحو أمية 10 أفراد على أن يتم تكليف وزارة التربية والتعليم بتنفيذ ذلك.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم (44521) لسنة 74 قضائية، كلا من شيخ الأزهر والبابا تواضروس.

وكان مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وافق على النظر فى توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين، شرطًا أساسًا للحصول على شهادة التخرج، بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعى 2020/2021.

وحث رئيس الجامعة، الكليات التى لم تتقدم للجودة على العمل على سرعة الإنجاز والتقدم؛ لأن الحصول على الجودة شيءٌ مهمٌّ، ومن صميم ما حث عليه الإسلام، كما تقدم بالشكر للكليات التي حصلت على التميز الحكومي وخاصة كليات: العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية العلوم بنات، إضافة إلى كلية الصيدلة بنات، كما حث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الاشتراك في مشروع خمسة آلاف أزهري، الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

وكان المجلس صدق على عدد من القرارات التى تتعلق بالعملية التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت:

ترقية (17) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية (27) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وصدق المجلس على

تعيين (51) من الهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في درجة مدرس.