هاني عادل يكشف سبب تماسك فرقة وسط البلد حتى الآن: كل شخص يمتلك مشروعه

أكد الفنان هاني عادل، أنه يحب الغناء باعتباره الموهبة الأقرب لقلبه، واصفا دخوله لعالم التمثيل بالتحدي الكبير، حيث تطور فيه وأصبح يقدم أدوارا يستطيع أن يشاهد نفسه فيها، مؤكدًا دخوله عالم التمثيل بالصدفة.

وأوضح "عادل"، خلال لقائه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه يتابعه أكثر من 1.2 مليون شخص على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه يتواصل مع جمهوره، ويتقبل النقد من جمهوره بصدر رحب ولا يرد على من يهاجموه.

وأشار أنه ذهب للعزل في سيناء لمدة 3 شهور أثناء أزمة كورونا، واستغل هذه الفترة في مذاكرة العود وتسجيل بعض الأغاني الجديدة في الاستديو المتنقل الذي يمتلكه.

وأكد هاني عادل، أن طقوسه أثناء الغناء على المسرح أن ينظر لعين شخصية ما ويظل يغني لها طوال الحفل، مشددا على صعوبة الغناء بدون جمهور، لافتًا أن أول حفلة غناها مع الجمهور بعد أزمة كورونا كانت في دار الأوبرا وحضرها 800 شخص، وشعر هو وفرقة وسط البلد، أن الروح عادت لهم مرة أخرى.

وكشف "عادل"، سر تماسك فرقة وسط البلد لمدة 22 عاما، مشيرًا إلى أن كل شخص في الفرقة يمكنه القيام بمشروع موسيقي وحده، وأنهم دعموه، لافتًا أن أفراد الفرقة يحققون أحلامهم الشخصية ثم يعودون للاجتماع في الفرقة مرة أخرى، مؤكدًا ان الفرقة بدأت في مقاهي منطقة وسط البلد.

وأكد "عادل" أنه يمتلك 25 جيتارا ولديه جميع أنواع الجيتارات ويحرص على شراء جيتارات جديدة باستمرار، مشيرًا أنه تأثر بالفنان محمد منير وغنى له عددا من الأغاني.