أستاذ باطنة يقدم روشتة وقائية من مرض السكر في ظل كورونا

قال الدكتور وائل صفوت، أستاذ الباطنة العامة، إن أصحاب الأمراض المزمنة، ولا سيما مرضى السكر، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن مرضى السكر يعانون من التهابات في كل الشرايين مثل شرايين العين والقلب والكلى، وترتفع الالتهابات عندما لا يكون هناك استقرار في معدلات السكر لذا يجب أن يكون هناك انتظام في تناول الطعام الصحي والأدوية والمتابعة.

الطعام الصحي شرط أساسي

وأضاف "صفوت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن مرضى السكر نمط 1 أو 2 متشابهين والاختلاف يقع فقط في العلاج، حيث يحتاج مرضى السكر نمط 1 لأنسولين، بينما الثاني يحتاج لأدوية، لكن كلاهما يأثران على العين والكلى والقلب والشرايين والأعصاب الطرفية في حال عدم الالتزام بالطعام الصحي والأدوية.

ولفت إلى أن هناك دراسة أشارت إلى أن مريض كورونا قد يصاب بالسكر بشرط أن يكون هذا الشخص مهيئا للإصابة والذي يرتبط بالاستعداد الوراثي والسمنة، منوها إلى أن فيروس كورونا يؤدي لعاصفة مناعية، ومادة "السايتوكين" تؤثر في كل جزء من الجسم لذلك تحدث الجلطات ومشكلات التنفس والسكتات القلبية.

وأوضح "صفوت"، أن أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، حيث أن السمنة تجهد البنكرياس، والذي ينتج الأنسولين، ويؤدي لانخفاضه وظهور مرض السكر، كما أن الأشخاص الذين ليس لديهم أي نشاط بدني وحركتهم بطيئة عرضة للإصابة أيضا، إضافة لوجود وراثة مصابة بالمرض، مؤكدا أن هناك تحاليل سريعة لمعرفة أكثر الفئات عرضة للسكر.