رئيس التحرير

محمود مسلم

روتاري مصر الدولي ينظم حملة للكشف المبكر عن مرض السكر

كتب:

أيمن حمزة
01:28 م | السبت 19 سبتمبر 2020
روتاري مصر الدولي ينظم حملة للكشف المبكر عن مرض السكر

روتاري مصر الدولي ينظم حملة للكشف المبكر عن مرض السكر

ينظم روتاري «كايرو نيو تاون» برئاسة هبة راشد، وروتاري هليوبوليس الرياضي برئاسة هشام المغربي، ونادي هليوبوليس الرياضي مبادرة "أعرف سكرك"، للقيام بمسح السكر العشوائي وتحليل السكر التراكمي اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الروتاري بخدمة المجتمع والنهوض بالمنظومة الصحية عن طريق الكشف المبكر عن الأمراض، وبالتالي المساعدة في منع حدوثها وبالتوافق مع الحملة القومية للدولة للكشف المبكر عن عوامل الإستعداد للإصابة بمرض السكر، للعاملين بالنادي، لضمان إجراء التحليل لأكبر عدد ممكن من العاملين، لتفادي المخاطر والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالمرض والتي يأتي في مقدمتها التهاب الأعصاب الطرفية.

ومن المقرر أن يجري توفير العلاج بالمجان لجميع المرضي بمعهد السكر والغدد الصماء.

اقرأ المزيد:

اليوم.. وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر "روتاري مصر الدولي"

افتتاح قرية الريان بالفيوم بعد أعمال التطوير بحضور ريس الروتاري الدولي

محافظ الروتاري الدولي يواصل زياراته للأندية.. ويؤكد: نتنافس لخدمة مصر

استقبال أسطوري لمحافظ الروتاري الدولي بقاعة الاحتفالات على أنغام أوبرا

رئيس الروتاري الدولي: الشباب المصري "مُلهم"

السبت.. رئيس الروتاري الدولي يزور مصر بمناسبة ذكرى تأسيس النادي

تفاصيل مشروع «الروتاري الدولي».. يدعم الطفل ويعتني بصحة أهالي الصعيد

منة شاهين لرواد الروتاري الدولي: علينا تقديم أنفسنا عبر السوشيال ميديا

أسامة كمال لرواد "الروتاري الدولي": دوركم كبير بمواجهة التسخين ضد مصر

"الروتاري الدولي" يعلن دعم مبادرة السيسي للقضاء على فيروس "سي"

الروتاري الدولي يكرم عددا من كبار الإعلاميين والصحفيين والسياسيين