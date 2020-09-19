روتاري مصر الدولي ينظم حملة للكشف المبكر عن مرض السكر

ينظم روتاري «كايرو نيو تاون» برئاسة هبة راشد، وروتاري هليوبوليس الرياضي برئاسة هشام المغربي، ونادي هليوبوليس الرياضي مبادرة "أعرف سكرك"، للقيام بمسح السكر العشوائي وتحليل السكر التراكمي اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الروتاري بخدمة المجتمع والنهوض بالمنظومة الصحية عن طريق الكشف المبكر عن الأمراض، وبالتالي المساعدة في منع حدوثها وبالتوافق مع الحملة القومية للدولة للكشف المبكر عن عوامل الإستعداد للإصابة بمرض السكر، للعاملين بالنادي، لضمان إجراء التحليل لأكبر عدد ممكن من العاملين، لتفادي المخاطر والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالمرض والتي يأتي في مقدمتها التهاب الأعصاب الطرفية.

ومن المقرر أن يجري توفير العلاج بالمجان لجميع المرضي بمعهد السكر والغدد الصماء.