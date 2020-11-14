"الصحة" تحدد الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا أولا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر حجزت حصتها من اللقاح الأمريكي "فايزر"، لافتا إلى أن مصر تتابع ملف فيروس كورونا واللقاحات بشكل جيد، موضحا أنه حجز أي لقاح نجمع المعلومات الكافية عنه وفور ثبوت فعاليته ومأمونيته سيتم توافره.

وتابع "حسني" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الصحة ستعمل على توفير اللقاح للجميع، ولكن هناك فئات ستكون لها الأولوية وهم الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والحوامل.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن السلاح الفعال حتى هذه اللحظة هي اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامة وغسيل الأيدي بالماء والصابون والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة أثناء اللقاء والتقبيل والأحضان، مشددا على ضرورة التهوية الجيدة الفترة المقبلة خاصة مع دخول فصل الشتاء وتزايد أعداد المصابين.

وعن الموجة الثانية واستعدادات اللجنة، قال إن إمداد مستشفيات الصدر والحميات التي يصل عددها إلى 81 مستشفى، بأجهزة أشعة مقطعية حديثة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء للتعامل مع الأجهزة الجديدة، والبروتوكولات الحديثة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.