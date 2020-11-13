عاجل.. "الصحة": عزل محمد صلاح 10 أيام بعد تأكد إصابته بـ"كورونا"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي جاءت إيجابية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللاعب سيتم عزله لمدة 10 أيام، وسيخضع للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن اللاعب حالته الصحية جيدة وأن محمد صلاح حالته بسيطة ولا يحتاج لدخول المستشفى، وأنه يحتاج فقط للعزل.

خال محمد صلاح يفجر مفاجأة: إصابة كورونا من داخل المنتخب

قال عبدالعزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إن إصابته بفيروس كورونا جاءت له من المنتخب وليست من الفرح، وأن الحارس الذي خصصه له الاتحاد المصري لكرة القدم ويدعى "كريم" كان يلازمه في كل مكان في الفرح، ويحرص على تعقيم أي مكان يتواجد به اللاعب.

وأضاف "البمبي" في تصريح لـ"الوطن"، أن الفرح كان يوم الاثنين الماضي ولم تظهر أي أعراض على أي شخص حضره، أو أي فرد بالعائلة، وكذلك العريس "ناصر" الذي اتصل به وهو يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض المرض وهو حاليا في القاهرة.

وأشار إلى أنه تواصل مع محمد صلاح منذ قليل، الذي أكد له أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض وهو حاليا في العزل ويخضع للرعاية الطبية.

اتحاد الكرة بعد حذف البيان: مسحة جديدة لمحمد صلاح

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن حذف بيان إصابة محمد صلاح بكورونا، من الحساب الرسمي للاتحاد، جاء بسبب خضوعه لمسحة أخرى خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "ادعو له أن تكون سلبية، وهو يخضع لمسحة في الوقت الحالي، من أجل التأكد سواء من شفائه أو إصابته".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، كشف عن إعادة مسحة اللاعب محمد صلاح، للتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات.