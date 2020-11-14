بالأسماء.. البابا يرقي 12 كاهنا بكنائس الإسكندرية لرتبة القمصية (صور)

منح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، رتبة القمصية لـ12 كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية.

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي تولى البابا خدمته، صباح اليوم، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح القمصية للكهنة الإثني عشر، وهم:

- القمص بيشوي يني كاهن كنيسة الملاك ميخائيل.. غربال.

- القمص يونان أنطونيوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.. الطابية.

- القمص باسيليوس رمزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس.. ش. سوريا.

- القمص سيداروس يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء.. الدخيلة.

- القمص مينا عادل كنيسة القديسين مارمرقس و البابا بطرس خاتم الشهداء.. حي بشر.

- القمص سمعان أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين والشهداء.. خورشيد.

- القمص يوأنس تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار.. سموحة.

- القمص شاروبيم بسطوروس كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال.. شارع سيف.

- القمص أبرآم فانوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس.. سبورتنج.

- القمص إسحق نجيب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج.

- القمص سيرافيم حنا كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال.. شارع سيف.

- القمص أبرآم شوقي كاهن كنيسة القديسين الأنبا صموئيل والأنبا أبرآم.. غيط العنب.

شارك في الصلوات من أساقفة الكنيسة، الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم: "الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، الأنبا هرمينا (قطاع شرق)"، إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

كان البابا تواضروس الثاني، استقبل مساء أمس، بالمقر البابوي بالإسكندرية، وفد أعضاء نادي روتاري فاروس بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ البابا ألقى كلمة دارت حول موضوع "3 صور من الحضارة المصرية"، مشيدًا بالإرث الحضاري الذي اغتنت به الحضارة المصرية عبر التاريخ.