جمال بخيت ناعيا سعيد الكفراوي: كان مهموما بقضايا الوطن

حالة من الحزن تعم الوسط الثقافي بعد رحيل الكاتب سعيد الكفراوي، أحد كبار شيوخ القص فى الأدب العربى المعاصر، والذي رحل اليوم السبت عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعى الشاعر جمال بخيت، الكاتب الراحل، قائلا لـ"الوطن": سعيد الكفراوي واحد من جيل رائع من المبدعين الكبار والمهمومين بقضايا الوطن، وهو من أحد القامات الثقافية، وأتصور من أنه لم ينل حقه من التقدير والاهتمام والقراءة المناسبة، والترويج اللائق لأعماله المهمة، وربما هناك تجاهل غير مقصود أو أنه لا توجد آلية محترمة للفرز الحقيقى بين الغث والثمين.

وتابع "بخيت" وبخلاف ما كان يمثله سعيد من قيم إبداعية متميزة، كان سعيد الكفراوي يمثل قيمة إنسانية، وكان ومن أجمل الناس الذين نلتقى بهم فى حياتنا، وخصوصا أنه شخصية ودود ومحترم، ولم نجده أبدأ يدخل فى معركة رخيصة أو يزاحم أحدا أو يبخس أحد قدره.

وسعيد الكفراوي المولود بمحافظة الغربية سنة 1939، كوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه منهم الدكتور جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد، قبل أن يعرف طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش.

تعرض الكفراوي للاعتقال سنة 1970، قبيل أيام من وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، بسبب قصة كتبها، وبعد خروجه من المعتقل حكي ما حدث له لنجيب محفوظ، الذي استوحى منه شخصية إسماعيل الشيخ في روايته الشهيرة "الكرنك".

وبدأ سعيد الكفراوي الكتابة في الستينيات، ولكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات، صدر له نحو 12 مجموعة قصصية، ومنها: "مدينة الموت الجميل"، و"ستر العورة"، "البغدادية"، و"كشك الموسيقى"، "أيام الأنتيكا"، و"يا قلب مين يشتريك".

ترجمت أعماله إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، تم دعوة الكاتب لمعظم ملتقيات ومؤتمرات الثقافة والإبداع فى مصر والعالم العربى، المغرب، الكويت، فرنسا، الدينمارك، وغيرها.

أنتجت السينما العراقية فيلما عن إحدى قصصه بعنوان "مطاوع وبهية"، كما حصل على جائزة السلطان قابوس فى القصة القصيرة، كان عضوا فى لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة على مدى دورتين.

نال عددا من الجوائز منها جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2016.

وأعلن حوريس الكفراوي، وفاة والده سعيد الكفراوي، وأضاف في تصريح سابق لـ "الوطن"، أن والده لم يتعرض للإصابة بكورنا، وإنما توفي صباح اليوم السبت، إثر إصابته بالسرطان، ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة بعد، ومن المرجح أن تكون غدًا الأحد.