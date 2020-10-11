جمال بخيت: الإخوان عملاء للصهيونية العالمية.. ولا تصالح معهم

قال الشاعر جمال بخيت، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال مسلسل الاختيار خلال الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة، يؤكد أن القوة الناعمة هي القوة الأصلية لمصر، مشيرًا إلى أن الفكر والعلم والوعي بداية أي قوة، ولا يمكن لأي مجتمع خالٍ من الفكر أو الوعي أو التفكير أو الرؤية أن يكون قوي، بل سيكون منزوع القوة.

وأضاف بخيت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "القوة الناعمة لا تكاد تكون التعبير المناسب عن حقيقة ما نشير إليه، بل هي أقل كثيرًا من المسمى الحقيقي.. فالقوة الناعمة قد تكون صورة أو فيلم سينمائي أو مسرحية أو أغنية او كتاب يغير حياة الفرد، وتأثيرها عظيم ومهم ومطلوب".

وتابع، أنه سعيد بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، واصفًا إياهم بأنهم "خونة" و"مجرمون"، لافتًا إلى أنه يجب بحث الأسباب التي أدت إلى استمرار الجماعة على مدار 92 سنة.

وأردف: "عندما نتحدث عن دراسة أسباب استمرار هذه الجماعة، يأتي دور القوة الأصلية والتفكير، وتكوين العقل الناقد، الذي سيكشف أسباب انخراط الإخوان في كراهية الأوطان، فهذه الجماعة لم تنتهِ، وهي عميلة للصهيونية العالمية واستخبارات دول كبرى، والمواجهة الخشنة معهم مطلوبة 100%، لكن إن لم يستأصل هذا الفكر بالفكر ستظل هذه الجماعة موجودة كوسيلة لإضعاف المجتمع المصري والمجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية".