قيمتها 17 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لضبط مصنع للمخدرات ببنها

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، في واقعة ضبط مصنع للأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة بدائرة مركز بنها، أمس الجمعة، أن قيمة المضبوطات، التي تم العثور عليها ومصادرتها، أثناء عملية مداهمة المصنع وضبط المتهمين بإدارته، بلغت 17 مليون جنيه.

وأظهرت التحقيقات قيام تشكيل عصابي بتشغيل وإدارة مصنع لإنتاج المواد المخدرة والأدوية المغشوشة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.

وأسفر الفحص النهائي للمضبوطات عن وجود أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، عبارة عن "عجانة"، و2 صاج عجانة، ومكبس كبير، ومولد كهرباء خاص به، ومكبس تعبئة بودر، و3 ماكينات تقطيع شرائط، و3 ماكينات تغليف، وماكينة ضخ "كمبروسر"، وموتور مياه، ومولد كهربائي، و2 اسطوانة غاز، و 3 "أكلاشيه" طابع تواريخ، و"رول" مطبوع عليه "تامول 225 مللي"، و43 بكرة تغليف، و6 موازين مختلفة الأحجام.

كما تم ضبط كمية من المواد المخدرة والأدوية المغشوشة، عبارة عن 38 ألف قرص "ترامادول" أبيض وأزرق، و450 قرص "تامول 225 مللي، معبأ في "علب"، و1470 علبة لعقار "بروفيس"، و87 علبة "استربتول"، و3 كرتونة "روفاسيو"، و37 كرتونة مكمل غذائي، وبرميل كبير الحجم عسل ملكي "منشط"، وكرتونة برطمانات "منشطات"، إضافة إلى كميات من المستحضرات الدوائية المغشوشة، ومن المواد المستخدمة في التصنيع.

وأسفرت المداهمة عن ضبط خزينة سلاح آلي، وعدد 10 طلقات، و7 هواتف محمولة، ومبلغ مالي قدره 14 ألف جنيه، وسيارتين، ودراجة نارية، و3 أختام منسوبين لوزارة الصحة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 17 مليون جنيه.