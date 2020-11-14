إجراء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية بكفر الشيخ الأزهرية

أجرت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين على بعض الوظائف الإشرافية ببعض الإدارات التعليمية وديوان المنطقة، بمقر مكتب الوكيل الثقافي بديوان المنطقة، بحضور الدكتور عبدالمنعم ضيفي عثمان، مستشار الدراسات الاجتماعية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وجاءت المقابلات للمتقدمين على وظائف لشيوخ معاهد بإدارات: "سيدي سالم وبيلا وقلين والرياض التعليمية الأزهرية"، كما تضمنت المتقدمين لوظائف موجه تربية اجتماعية بإدارة سيدي سالم، وموجه تاريخ بإدارة الرياض، وكذا المتقدمين لوظيفة عضو فني بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا وظيفة عضو فني بإدارة الكمبيوتر التعليمي.

وشُكّلت لجنة من قبَل المنطقة لتقييم المتقدمين ترأسها الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور السيد الباتع، الوكيل الثقافي بالمنطقة، وضمت اللجنة عضوية كافة مدير المراحل التعليمية بالمنطقة (الابتدائي- الإعدادي- الثانوي- النموذجي)، بالإضافة إلى كل من: "الدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي، والشيخ صالح بركات، مدير التعليم الإعدادي، والدكتور ياسر الوكيل، مدير التعليم الثانوي، والدكتور محمد سعد موسي، مدير التعليم النموذجي".

وفي سياق مختلف، عقدت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية اللقاء المهني التوجيهي لموجهي التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، والمقرر إقامته سنويًّا، للوقوف على آخر التوجيهات والتعليمات المتعلقة بآلية عمل الأخصائي الاجتماعي بمعاهد المنطقة.

أُجرى اللقاء برئاسة الدكتور السيد الباتع، الوكيل الثقافي للمنطقة، تحت رعاية الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وتناول اللقاء متابعة تفعيل الأنشطة للموجهين الأوائل خلال المدة الأخيرة، ومتابعة خطط موجهي الإدارات التعليمية لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالمعاهد.

وتم التنبيه على توقيع الأخصائي الاجتماعي بالعلم حال تكليفه بأية مهام، مع إلزامه بحضور فعاليات طابور الصباح من بدايته وحتى نهاية اليوم الدراسي، والتشديد على الإدارات التعليمية بإشراك جميع المعاهد في الأنشطة الطلابية والمسابقات التي تنفذها مع مراعاة تصعيد الأول للمنطقة، وإرسال تقرير مفصل حول هذا النشاط.

كما طالب الوكيل الثقافي للمنطقة بضرورة اهتمام الأخصائي بالحالات الفردية بالمعهد وذوي الهمم، وكذا الاهتمام بالطلاب المبتكرين والمخترعين وتقديم أوجه الرعاية لهم.