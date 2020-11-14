"الصحة" تكشف أكثر الأعراض ظهورا على مصابي كورونا بالعزل: شديدة الخطورة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن أعراض جديدة بدأت تظهر على المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروس أصبح يهاجم الجهازين العصبي والهضمي معا فأصبح المصاب يشعر بصداع وصعوبة فى الحركة ومشاكل كالإسهال والقيء.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أعراض فيروس كورونا للمصابين فى مستشفيات العزل تكون شديدة وتحتاج لجهاز تنفس صناعي أو شبكة غازات قوية.

الصحة: معظم حالات مصابي مستشفيات العزل تكون حالات حرجة وتمكن الفيروس منها وتعانى من ضيق التنفس

وأضاف المصدر أن معظم حالات مصابي مستشفيات العزل تكون حالات حرجة وتمكن الفيروس منها وتعانى من ضيق التنفس وارتفاع شديد فى درجة الحرارة والحمى والسعال.

قال الدكتور عبدالمنعم حميد، أخصائي أمراض الرئتين والعناية المركزة وزراعة الرئتين بباريس، إن هناك بعض الأعراض التي يجب ألا يهملها أي مواطن عند الشعور بها لأنها قد تكون إصابة بفيروس كورونا ولكنها أعراض غير مشهورة أو مسلط عليها الضوء.

وتابع حميد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هذه الأعراض تتمثل في التهاب العينين، فالعينان مركز لنقل الفيروس أيضا، وكذلك تعب وإرهاق وصداع، وثبت أن الفيروس أصبح يهاجم الجهاز الهضمي، فكثير من مصابي الفيروس يشعرون بآلام فى البطن وتظهر فى شكل إسهال وقيء.

وأكد أخصائي الصدر ضرورة ارتداء الكمامات، وأنّها يجب أن تكون التزاما شخصيا وليس إجباريا، فهي تزيد الوقاية من خطر التعرض للإصابة بالفيروس بنسبة 90%، ووجّه مجموعة رسائل منها اتباع الإجراءات الاحترازية والتقيد بقواعد النظافة والتعقيم بالمعقمات، وإن لم تتوفر فغسيل الصابون لمدة 20 ثانية، وعدم المصافحة والعناق والتقيد بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة أقلها مترا ونصف المتر بين الأشخاص، وعدم اكتظاظ المصاعد ووضع الكمامات فيها كما هو الحال في المواصلات العامة.

ولفت إلى أهمية تجنب الزيارات غير الضرورية، وعدم تبادل الزيارات بين الأطفال وكبار السن تجنبا لنقل العدوى، واتباع التعليمات في المساجد بشكل صارم، ويفضل عدم قدوم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتجنب الاجتماعات واللقاءات غير الضرورية، وحال الضرورة القصوى فيجب التقيد بالتعليمات للوقاية.