الإدارية العليا تنظر طعن وقف إعلان نتيجة الانتخابات بإحدى دوائر الفيوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، طعنا قضائيا على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2020، المرحلة الأولى، والمحال من محكمة القضاء الإداري بالفيوم للنظر فيه والحكم في موضوعه، بوقف تنفيذ إعلان النتيجة الخاصة بإحدى الدوائر بالفيوم.

حمل الطعن رقم 7560/67، والمقام من محمود فخر الدين صبحي وشهرته بسام الصواف يوم 5 نوفمبر الماضي، ضد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم الاختصاص بنظر الموضوع الخاص بالدعوى، وقررت إحالتها للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

يذكر أن هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، أصدرت الأحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.