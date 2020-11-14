الرئيس السيسي يبحث مكافحة الإرهاب العابر للحدود مع وزير خارجية زامبيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جوزيف مالانجي، وزير خارجية جمهورية زامبيا، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة السفير الزامبي بالقاهرة، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى نظيره الزامبي إدجار لونجو، مؤكّداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا".

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الأفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي، والرئيس "لونجو" شخصياً، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

فيما أعرب "مالانجي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً له تحيات الرئيس الزامبي، وسلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس "إدجار لونجو"، تضمنت بعض موضوعات العلاقات الثنائية، والإعراب عن الرغبة في تطوير تلك العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما أعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها، وذلك امتداداً للدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.