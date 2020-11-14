"الإدارية العليا" تنظر طعنا لوقف فرز أصوات الناخبين بدائرة الخليفة

تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، طعنا على انتخابات مجلس النواب 2020، يطالب بوقف عملية فرز الأصوات للناخبين بدائرة بالخليفة، والذي أقامه إسماعيل السيد عبد الستار مصطفي ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، وحمل رقم 7945 / 76.

وأصدرت هذه الدائرة العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، الأحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، حيث أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، الخميس، في 7 طعون محالة إليها من المحافظات، حيث ألغت المحكمة القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان استبعاد المرشحين "أحمد عبدالحميد عبدالحميد" الدخيلة إسكندرية، "علي مهنى مسعود" دائرة حوش عيسي بالبحيرة، "أحمد فتحي الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

وقضت المحكمة برفض 3 طعون آخرين مقامين من كل من أشرف تامر محمد وأحمد حسن خير الله وياسمين محمد محمود، وأحالت المحكمة طعن وحيد مقام من فارس محمد عبد الباقي لمحكمة النقض.

وبذلك تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أحكاماً باته ونهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، كما أن هذه الطعون هي آخر طعون بالنسبة لنتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى.